CBS: dagelijks leven 3,4 procent duurder dan een jaar geleden

De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 3,4 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een voorlopige schatting. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3 procent in vergelijking met een jaar eerder.

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Alleen in mei kwam de inflatie dit jaar hoger uit. Die maand was die 3,5 procent. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen hard gestegen en dat is merkbaar aan de pomp. De prijzen voor benzine en diesel in Nederland zijn afgelopen maand naar recordniveaus gestegen.

Op maandbasis zijn de consumentenprijzen met 0,1 procent gestegen in september. Het CBS komt 13 oktober met meer informatie over de inflatie.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente dit jaar al twee keer verhoogd tegen de inflatie en mogelijk komt dit jaar nog een verhoging. De ECB heeft een doelstelling voor de inflatie van 2 procent.

Voor veel mensen in de bijstand wordt het dagelijks leven steeds duurder. Iemand die moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, is Renee van der Elburg uit Ridderkerk. In de onderstaande video zie je dat boodschappen doen elke keer weer een opgave voor haar is.