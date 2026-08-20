Steeds meer starters gebruiken extra lening voor eerste huis

Steeds meer starters sluiten naast hun hypotheek een starterslening af. In de eerste helft van 2026 werd bij 8,3 procent van de nieuwe woninghypotheken voor starters ook zo'n lening afgesloten. Een jaar eerder was dat nog 6,4 procent, blijkt uit cijfers van het Kadaster.

Een starterslening vult het verschil aan tussen de maximale hypotheek die iemand bij een bank kan krijgen en de prijs van de eerste koopwoning. Meer dan 300 van de 342 gemeenten bieden deze mogelijkheid inmiddels aan.

Vooral jonge starters

Starters tot 25 jaar maken vaker gebruik van de lening dan starters van 25 tot 35 jaar. Van de eerste groep gebruikte 15,2 procent een starterslening. Bij starters van 25 tot 35 jaar was dat 8,6 procent.

De gemiddelde starterslening was ongeveer 37.000 euro. Een jaar eerder was dat ongeveer 35.700 euro. In de eerste helft van 2021 ging het nog om ruim 30.000 euro.

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Bij starters met een starterslening werd gemiddeld ongeveer 94 procent van de koopsom met leningen gefinancierd. Bij alle starters samen was dat 91,5 procent.

Meer hypotheken afgesloten

Ook het totale aantal nieuwe hypotheken nam toe. In de eerste helft van 2026 werden bijna 217.000 nieuwe hypotheken afgesloten, 5 procent meer dan een jaar eerder. Samen waren die hypotheken goed voor 84,8 miljard euro. Dat bedrag lag 8 procent hoger dan in de eerste helft van 2025.