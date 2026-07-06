Kabinet investeert honderden miljoenen in huisvesting voor senioren

Het kabinet trekt de komende vier jaar 420 miljoen euro extra uit voor de bouw van ouderenwoningen. Met de investering wil het kabinet meer passende woningen realiseren voor senioren én de doorstroming op de woningmarkt verbeteren.

Dat schrijven minister Mona Boekholt-O'Sullivan (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport) aan de Tweede Kamer.

Vergrijzing

Door de vergrijzing groeit de vraag naar woningen die geschikt zijn voor ouderen, zoals gelijkvloerse woningen, zorggeschikte huizen en seniorenhofjes. Veel ouderen willen wel verhuizen, maar kunnen volgens het kabinet geen passende woning vinden of vinden een verhuizing financieel niet aantrekkelijk.

"Veel ouderen staan te popelen om te verhuizen, maar zitten klem omdat passend aanbod ontbreekt of omdat het financieel niet aantrekkelijk is", zegt minister Boekholt-O'Sullivan. "Daarom trekken we nu de knip, zodat woningzoekende senioren meer perspectief krijgen en de doorstroming op de woningmarkt op gang komt."

Bouw versneld

Tot en met 2030 zijn volgens het kabinet ongeveer 290.000 ouderenwoningen nodig. Voor zo'n 215.000 woningen liggen al bouwplannen klaar. Vooral voor de resterende 75.000 woningen, vaak geclusterde of zorggeschikte ouderenwoningen, moet de bouw worden versneld.

De 420 miljoen euro komt boven op de 120 miljoen euro die eerder dit jaar al beschikbaar werd gesteld voor ouderenhuisvesting.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Woningen vrijkomen

Volgens het kabinet zorgt de bouw van meer ouderenwoningen er ook voor dat andere woningen vrijkomen. Wanneer senioren verhuizen, laten zij vaak een gezinswoning achter, waardoor de doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd. Verhuizen blijft daarbij volledig vrijwillig.

Daarnaast onderzoekt het kabinet samen met de hypotheeksector hoe een verhuizing financieel aantrekkelijker kan worden gemaakt voor ouderen, bijvoorbeeld door de overwaarde van hun woning in te zetten om tijdelijke dubbele woonlasten op te vangen. De Tweede Kamer wordt later dit jaar over de uitkomsten geïnformeerd.