Vijftien geldverstrekkers verhogen rente: hypotheek wordt duurder

Wie op zoek is naar een koopwoning of net een bod heeft uitgebracht, krijgt opnieuw slecht nieuws. Vijftien geldverstrekkers verhogen deze week versneld hun hypotheekrente. Onder meer ING, ABN AMRO en Rabobank gooien hun tarieven omhoog, meldt De Telegraaf.

De krant schrijft dat de verhogingen samenhangen met de onrust in het Midden-Oosten. Door de spanningen stijgen wereldwijd de rentes op de kapitaalmarkt. Ook Nederlandse staatsleningen werden flink duurder. Die rente staat inmiddels op het hoogste niveau sinds 2011.

Woordvoerder Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop zegt tegen De Telegraaf dat de renteverhogingen binnenstromen: "We gaan nu zeker een week of twee verhogingen zien", zegt hij.

Bij hypotheekadviseurs merken ze dat veel mensen nog snel proberen hun rente vast te zetten. Vooral starters en doorstromers willen voorkomen dat hun maandlasten verder oplopen.

Effect op huizenprijzen dreigt

De hogere hypotheekrente kan ook gevolgen hebben voor de huizenprijzen. ING-econoom Sander Burgers verwacht dat de stijgende rente invloed krijgt op hoeveel mensen nog kunnen lenen.

"Wij verwachten dat de huizenprijzen aan het eind van dit jaar ongeveer stabiel zijn gebleven. Een reden is dat de hogere hypotheekrente de leencapaciteit en de betaalbaarheid van woningen beïnvloedt", zegt hij tegen de krant.

Voor mensen die eindelijk hun droomhuis hebben gevonden, dreigt de rekensom daardoor steeds lastiger te worden.