Tientallen huizen mogelijk tegen de vlakte voor hoogspanningsmasten

Een hoogspanningsmast in je achtertuin, of misschien zelfs je hele huis tegen de vlakte. Het is de grote angst van tientallen bewoners in het Noord-Hollandse Nieuwe Niedorp en omgeving. Het Rijk wil een nieuwe hoogspanningsverbinding aanleggen, maar die dreigt dwars door het geliefde landschap te lopen. Ook Elsa Gorter, die in een monumentale stolpboerderij woont, vreest het ergste. "In het ergste geval gaat alles plat."

De nieuwe hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt moet het overvolle stroomnet in Noord-Holland versterken. Maar daarvoor moeten mogelijk tientallen huishoudens wijken. Waar de enorme masten precies komen, is nog niet duidelijk. De bewoners blijven momenteel met veel vragen achter.

Bezwaar maken

Ook Elsa. "Ik woon hier in een prachtige omgeving, maar de vraag is of ik hier kan blijven." Volgens haar is er een veel betere oplossing: leg de verbinding langs de A7 aan, ver weg van de monumentale panden.

Ook de gemeente Hollands Kroon ziet die route liever. Volgens de gemeente zou een verbinding langs de A7 minder schade aanrichten aan het landschap en de natuur. Toch heeft het Rijk voorlopig voor een andere route gekozen. Helemaal definitief is die keuze nog niet: de komende maanden hebben bewoners de mogelijkheid om bezwaar te maken