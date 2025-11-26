Kraanwater duurder volgend jaar, onder andere door klimaatverandering

Kraanwater wordt voor veel Nederlanders duurder in 2026. Meerdere drinkwaterbedrijven hebben hun tarieven voor volgend jaar bekendgemaakt. Ze verhogen vaak niet alleen de prijs voor het verbruik, maar ook de vaste prijs die klanten betalen voor hun wateraansluiting. Het extra geld zeggen ze nodig te hebben voor investeringen die het gevolg zijn van toegenomen verbruik, klimaatverandering en vervuiling.

Bij PWN, actief in grote delen van Noord-Holland, gaat de prijs per 1000 liter 6 cent omhoog naar 1,98 euro. De vaste aansluitkosten komen uit op 97,12 euro per jaar, bijna 10 euro meer dan dit jaar. "Voor een gemiddeld huishouden is de drinkwaterfactuur ongeveer 1,35 euro per maand hoger dan in 2025", meldt het drinkwaterbedrijf.

Ook Dunea in het westen van Zuid-Holland verhoogt de prijzen. Het waterverbruik kost volgend jaar per kubieke meter 1,58 euro, 12 cent meer dan nu. De vaste aansluiting wordt bij kleinere verbruikers bijna 16 procent duurder op 90,14 euro per jaar. De waterleverancier voor andere delen van Zuid-Holland, Oasen, verhoogt het drinkwatertarief met 5 cent, maar laat de kosten voor de vaste aansluiting onveranderd. De meeste huishoudens in Drenthe zien de waterprijs met 8 cent stijgen tot 1,14 euro per 1000 liter. De jaarlijkse vaste kosten voor de wateraansluiting stijgen met net geen 8 procent tot 121,89 euro, meldt WMD.

Oorzaken

De hogere kosten hebben grotendeels te maken met de grote investeringen die drinkwaterbedrijven moeten doen. Die zijn nodig om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen, legt branchevereniging Vewin uit. Ook zijn ze nodig door klimaatverandering, die voor meer periodes van droogte en extreme neerslag zorgt.

Daarnaast kost het waterbedrijven meer geld om water schoon te krijgen. "We zien steeds meer vervuiling in onze bronnen. Dat heeft met van alles te maken, zoals meer medicijnresten omdat de bevolking ouder wordt, bestrijdingsmiddelen en lozingen vanuit de industrie", vertelt een woordvoerder van Vewin.

Drinkwaterbedrijven zijn aan regels van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gebonden bij het bepalen van hun tarieven, omdat ze monopolisten zijn. De prijzen moeten transparant zijn en mogen alleen relevante kosten voor het winnen van drinkwater dekken. Dat verklaart volgens Vewin ook de verschillende tarieven per regio. In de ene streek kan een drinkwaterbron schoner zijn dan in de andere, waardoor de kosten voor de zuivering verschillen.