Op sociale media wordt Nederlands kraanwater afgeraden: dit is waarom dat nergens op slaat

Overal is wel een dag voor, en woensdag is het Nationale Kraanwaterdag. Dat klinkt misschien wat suf, maar het is levensbelangrijk, zeggen deskundigen. Op sociale media verschijnen geregeld video’s waarin zelfbenoemde experts suggereren dat kraanwater niet gezond zou zijn. Je zou het moeten filteren voordat je het drinkt. Onzin, weten ze nu ook op basisscholen.

Ter gelegenheid van Nationale Kraanwaterdag geven tien waterbedrijven voorlichting op scholen. Kinderen van verschillende groepen krijgen les over hoe belangrijk kraanwater is, dat het gezond is om te drinken en hoe je ermee om moet gaan. Hart van Nederland ging langs bij een school in Santpoort-Noord, is te zien in bovenstaande video.

"Tijdens onze gastlessen vertellen we waarom kraanwater goed voor je is, dat het heel goed getest wordt, maar ook dat het schaars is. We moeten er zuinig mee omgaan", vertelt Bianca Nunnink van waterbedrijf PWN. "Voordat drinkwater uit de kraan komt, wordt het gefilterd en getest op zeker 7000 stoffen. In Nederland hebben we een van de beste drinkwatersystemen ter wereld. Je kunt het gewoon uit de kraan drinken. Sterker nog: dat moet juist."

Waterfilter is het probleem?

Dat bevestigt Wiebe de Vos, hoogleraar membraantechnologie en deskundige waterzuivering. Volgens hem zorgen de waterfilters die op sociale media worden aangeprezen juist voor problemen. "Nederlands kraanwater is haast het schoonste kraanwater te wereld. De waterfilters zorgen vaak voor stilstaand water en daardoor is er meer bacteriegroei."

Ook wijken mensen soms uit naar plastic flesjes water, gaat De Vos verder. "Daarvan is de herkomst van het water vaak minder duidelijk en mogelijk dus minder gezond dan kraanwater."