Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Pas op: tijdelijk meer kalk in Limburgs drinkwater vanwege verontreinigde Maas

Pas op: tijdelijk meer kalk in Limburgs drinkwater vanwege verontreinigde Maas

Natuur

Vandaag, 11:23

Link gekopieerd

Het is veilig en gezond, maar toch moeten mensen er even rekening mee houden: in het noorden en midden van Limburg moeten inwoners en bedrijven tijdelijk rekening houden met wat meer kalk in het drinkwater. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) kan sinds begin augustus geen water uit de Maas gebruiken voor de drinkwaterproductie, omdat de rivier verontreinigd is met een bestrijdingsmiddel.

Het bedrijf schakelt nu volledig over op diep grondwater en daarin zit van nature meer kalk. "Dit is volledig veilig en gezond."

Meer kalkaanslag

Volgens WML voldoet de kwaliteit van het drinkwater "nog steeds aan de wettelijke voorschriften". Wel kan iets meer kalkaanslag ontstaan op kranen, in waterkokers en andere apparaten. WML waarschuwt hiervoor in een bericht op de website en informeert ook alle klanten in Noord- en Midden-Limburg persoonlijk. Het gaat om ongeveer 167.000 aansluitingen.

WML maakte vorige week bekend dat het geen Maaswater kan innemen, omdat hierin een chemisch middel is aangetroffen dat onder meer in de landbouw wordt gebruikt tegen schimmels.

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.