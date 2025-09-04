Pas op: tijdelijk meer kalk in Limburgs drinkwater vanwege verontreinigde Maas

Het is veilig en gezond, maar toch moeten mensen er even rekening mee houden: in het noorden en midden van Limburg moeten inwoners en bedrijven tijdelijk rekening houden met wat meer kalk in het drinkwater. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) kan sinds begin augustus geen water uit de Maas gebruiken voor de drinkwaterproductie, omdat de rivier verontreinigd is met een bestrijdingsmiddel.

Het bedrijf schakelt nu volledig over op diep grondwater en daarin zit van nature meer kalk. "Dit is volledig veilig en gezond."

Meer kalkaanslag

Volgens WML voldoet de kwaliteit van het drinkwater "nog steeds aan de wettelijke voorschriften". Wel kan iets meer kalkaanslag ontstaan op kranen, in waterkokers en andere apparaten. WML waarschuwt hiervoor in een bericht op de website en informeert ook alle klanten in Noord- en Midden-Limburg persoonlijk. Het gaat om ongeveer 167.000 aansluitingen.

WML maakte vorige week bekend dat het geen Maaswater kan innemen, omdat hierin een chemisch middel is aangetroffen dat onder meer in de landbouw wordt gebruikt tegen schimmels.

