Weer water uit de kraan in Friesland na storing

De grote waterstoring in Friesland is woensdag rond 13.00 uur verholpen. In totaal kwamen zo’n 15.000 huishoudens tijdelijk zonder water te zitten, meldt drinkwaterbedrijf Vitens.

Het probleem ontstond woensdagochtend door een spontane waterleidingbreuk bij een productielocatie van Vitens. De storing trof vooral de gemeente Súdwest-Fryslân en de omgeving van Harlingen en Franeker. Op sociale media liet Vitens eerder weten dat ook Sneek en Leeuwarden getroffen zouden zijn, maar dat blijkt niet te kloppen.

Het lek werd in de loop van de dag gerepareerd, en inmiddels stroomt het water weer normaal uit de kraan. Ook de druk is weer op peil. Vitens benadrukt dat de storing niet werd veroorzaakt door werkzaamheden, maar dus door een plotselinge breuk in de waterleiding.

Hart van Nederland/ANP