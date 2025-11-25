Rioolproblemen Brabant duren nog dagen: 'Trek wc zo min mogelijk door'

De problemen bij de rioolwaterzuivering in het Noord-Brabantse Haps duren minstens nog tot woensdagmiddag. Dat meldt het Waterschap Aa en Maas. Door stroomuitval moeten tienduizenden mensen minder de kraan gebruiken en zelfs zo min mogelijk de wc doorspoelen.

Voor woensdagmiddag is er nog geen noodoplossing te regelen. "We zijn bezig met een onderzoek naar de oorzaak van de stroomuitval en gaan een noodvoorziening aanleggen. Het gaat echter nog zeker tot het eind van de middag op woensdag duren voordat de noodstroomvoorziening aan kan", laat een woordvoerder van het waterschap weten.

Door de stroomuitval kan het rioolwater niet worden gezuiverd, waardoor bewoners van de gemeente Land van Cuijk en de dorpen Zeeland en Odiliapeel in de gemeente Maashorst zuinig moeten zijn met water.

Inwoners en bedrijven wordt opgeroepen zo min mogelijk de wc door te trekken en zo min mogelijk water in huis te gebruiken.