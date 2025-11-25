Volg Hart van Nederland
Brabanders gewaarschuwd na storing bij rioolwaterzuivering: ’Spoel wc liever niet door’

Vandaag, 10:48 - Update: 1 uur geleden

Problemen bij de rioolwaterzuivering in het Brabantse Haps. Door een stroomstoring loopt het riool vol. 90.000 huishoudens in de regio wordt gevraagd om tijdelijk zo min mogelijk het toilet door te spoelen.

Het afvalwater uit het riool komt terecht in sloten, rivieren en beken. Omroep Brabant schrijft dat er zelfs ontlasting ligt op het terrein van de waterzuivering. Rijkswaterstaat heeft toestemming gegeven om afvalwater te lozen in de Maas.

Oproep gemeente

Via Facebook roept de gemeente Land van Cuijk, waar de waterzuivering staat, inwoners op om “zo min mogelijk gebruik te maken van water dat via toilet of gootsteen de riolering inloopt”. Ook bewoners en bedrijven in de dorpen Zeeland en Odiliapeel krijgen hetzelfde dringende verzoek.

Volgens een woordvoerder van waterschap Aa en Maas is er momenteel geen gevaar dat het rioolwater woningen of straten inloopt, zegt hij tegen Omroep Brabant.

Netbeheerder Enexis werkt aan een oplossing. Hoe lang de storing nog duurt, is niet bekend.

