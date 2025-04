'Klantenkaart scheelt je honderden euro’s, vooral bij deze supermarkt'

Consumenten die geen klantenkaart willen gebruiken, betalen fors meer voor hun boodschappen. Dat schrijft NRC. Supermarkten geven kortingen steeds vaker alleen aan klanten met een loyaliteitskaart of app. Het prijsverschil kan oplopen tot 600 euro per jaar, vooral bij grotere huishoudens die trouw zijn aan één supermarkt.

Uit het onderzoek blijkt dat de hoogte van de korting flink kan verschillen. Sommige klanten besparen tientallen euro’s per jaar, maar bij grotere huishoudens kan dat bedrag wel oplopen tot 600 euro. Vooral klanten die meedoen aan het Premium-programma van Albert Heijn profiteren extra: voor een vast bedrag per jaar krijgen ze korting op bio-producten en meer persoonlijke aanbiedingen.

Bij ketens als Albert Heijn en Lidl is een groot deel van de aanbiedingen exclusief voor kaarthouders. Alleen Aldi, Plus en Dirk bieden kortingen aan zonder registratie. Via klantenkaarten verzamelen supermarkten veel gegevens over koopgedrag, waarmee ze persoonlijke aanbiedingen kunnen doen. Een privacybewuste klant kan dus veel korting mislopen en betaalt in veel gevallen meer.

Supermarkten willen tegenover de krant niet inhoudelijk reageren op de loyaliteitsprogramma's in relatie tot kortingen.

Onlangs legden supermarktketens nog verantwoording af in de Tweede Kamer over de boodschappenprijzen: