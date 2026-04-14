Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Hatice belandde door boetes in de schulden: 'Verhogingen maken probleem erger'

Geld

Vandaag, 20:59 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

De Tweede Kamer praat woensdag over de hoge verkeersboetes, en vooral over de forse verhogingen als mensen niet op tijd betalen. Volgens het CJIB en schuldhulpverleners zorgt het systeem ervoor dat mensen juist dieper in de schulden raken. Dat ziet ook Hatice, die zelf jarenlang met boetes kampte.

Wat begon met een parkeerboete van een paar tientjes, liep door extra kosten snel op. Eerst kwam er een bedrag bij, daarna nog een verhoging, waardoor één boete steeds groter werd. Uiteindelijk had ze duizenden euro's aan openstaande verkeersboetes.

Vooral minima in de knel

Volgens haar gaat het vaak mis bij mensen die het al moeilijk hebben. Zij kunnen de eerste boete al niet betalen, waarna de bedragen blijven oplopen. Veel mensen durven de brieven niet meer te openen en komen uiteindelijk in de schuldhulp terecht, waar soms zelfs geld op het loon wordt ingehouden.

Dat beeld herkennen schuldhulpverleners. Boetes kunnen door verhogingen van 50 en daarna 100 procent snel verdrievoudigen. Mensen moeten soms kiezen tussen vaste lasten, zoals energie en zorg, of het betalen van een boete. Blijft die liggen, dan stapelen de kosten zich op.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Duizenden nepverkeersboetes verstuurd: zo herken je ze
Duizenden nepverkeersboetes verstuurd: zo herken je ze
Honderden verhogingen op verkeersboetes kwijtgescholden
Honderden verhogingen op verkeersboetes kwijtgescholden
ChristenUnie wil lagere verkeersboetes om schulden te voorkomen
ChristenUnie wil lagere verkeersboetes om schulden te voorkomen
Bijna derde van arme Nederlanders heeft problematische schulden
Bijna derde van arme Nederlanders heeft problematische schulden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.