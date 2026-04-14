Hatice belandde door boetes in de schulden: 'Verhogingen maken probleem erger'

De Tweede Kamer praat woensdag over de hoge verkeersboetes, en vooral over de forse verhogingen als mensen niet op tijd betalen. Volgens het CJIB en schuldhulpverleners zorgt het systeem ervoor dat mensen juist dieper in de schulden raken. Dat ziet ook Hatice, die zelf jarenlang met boetes kampte.

Wat begon met een parkeerboete van een paar tientjes, liep door extra kosten snel op. Eerst kwam er een bedrag bij, daarna nog een verhoging, waardoor één boete steeds groter werd. Uiteindelijk had ze duizenden euro's aan openstaande verkeersboetes.

Vooral minima in de knel

Volgens haar gaat het vaak mis bij mensen die het al moeilijk hebben. Zij kunnen de eerste boete al niet betalen, waarna de bedragen blijven oplopen. Veel mensen durven de brieven niet meer te openen en komen uiteindelijk in de schuldhulp terecht, waar soms zelfs geld op het loon wordt ingehouden.

Dat beeld herkennen schuldhulpverleners. Boetes kunnen door verhogingen van 50 en daarna 100 procent snel verdrievoudigen. Mensen moeten soms kiezen tussen vaste lasten, zoals energie en zorg, of het betalen van een boete. Blijft die liggen, dan stapelen de kosten zich op.