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Benzineprijs zakt iets na recordhoogte: dit betaal je nu aan de pomp

Benzineprijs zakt iets na recordhoogte: dit betaal je nu aan de pomp

Geld

Vandaag, 09:41

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Na het bereiken van een recordprijs afgelopen weekend is benzine weer iets goedkoper geworden. De adviesprijs voor een liter Euro95 daalde deze week naar 2,684 euro, bijna 5 cent minder dan afgelopen zaterdag.

De benzineprijs is daarmee weer onder de dieselprijs gezakt. De adviesprijs voor een liter diesel was vrijdag 2,703 euro. De recordprijs voor diesel werd in september bereikt toen een liter ruim 10 cent duurder was. De adviesprijzen worden vaak alleen aan de duurdere tankstations aan de snelweg gevraagd.

Eind september kwam naar buiten dat Nederlanders fors vaker tanken in Duitsland en België:

Tanken nóg duurder: benzineprijs bereikt nieuw record

Prijzen aan de pomp

De prijzen aan de pomp reageren doorgaans met enige vertraging op de olieprijzen. De hoge olieprijzen lieten deze week een lichte daling zien. De prijs van een vat Brentolie, olie uit het Midden-Oosten en Europa, was vrijdag ruim 105 dollar per vat.

De hoge brandstofprijzen zijn een gevolg van de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. Sinds de aanval van VS en Israël op Iran eind februari is de Straat van Hormuz, belangrijk voor het vervoer van brandstoffen, grotendeels gesloten geweest.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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