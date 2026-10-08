Grensdorpen veranderen langzaam in spookdorpen door goedkope Duitse boodschappen

Nederlandse grensdorpen dreigen steeds meer winkels en voorzieningen kwijt te raken doordat inwoners massaal hun boodschappen in Duitsland doen. Daar zijn veel producten een stuk goedkoper. Ondernemers en belangenorganisaties vrezen dat dorpen hierdoor langzaam leeglopen en uiteindelijk zelfs spookdorpen worden.

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Nederlanders gaven in de eerste helft van dit jaar maar liefst 872 miljoen euro uit aan tanken in Duitsland. Daarnaast besteden ze jaarlijks zo'n 1,2 miljard euro aan boodschappen bij onze oosterburen. Dat merken vooral kleine winkels en lokale ondernemers in de grensstreek.

Winkelwagens steeds minder vol

Annie Harmsen, eigenaar van een PLUS-buurtsuper, ziet de gevolgen dagelijks. Ze heeft nog ongeveer evenveel klanten als een paar jaar geleden, maar die rekenen steeds minder producten af. Vooral frisdrank, bier, sterke drank, cosmetica en tabak worden vaker in Duitsland gekocht. Voor vers brood en gesneden groenten blijven klanten wel naar haar winkel komen.

Volgens Harmsen gaat het probleem veel verder dan alleen omzetverlies. Winkels zorgen ook voor ontmoetingen in het dorp en steunen lokale verenigingen. Als ondernemers minder verdienen, komt ook die steun onder druk te staan. "Het werkt als een olievlek: het gaat allang niet meer alleen over goedkoper tanken of boodschappen doen, maar over de leefbaarheid van het hele dorp."

Angst voor verdwijnende dorpen

Ook Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel maakt zich zorgen. Volgens hem hebben steeds meer ondernemers in de grensregio moeite om hun hoofd boven water te houden. Wie in Duitsland gaat tanken, neemt daar vaak meteen boodschappen en andere producten mee. Daardoor dreigen volgens hem uiteindelijk complete voorzieningen uit Nederlandse dorpen te verdwijnen.

Peters vindt dat Den Haag de gevolgen van de prijsverschillen onderschat. Hij wil dat Nederland de verschillen in belastingen en accijnzen met Duitsland verkleint, zodat ondernemers in de grensstreek beter kunnen concurreren.