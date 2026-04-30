Laatste dag voor je belastingaangifte: dit gebeurt er als je dat niet doet

Donderdag is de laatste dag waarop je belastingaangifte kunt doen. Heb je dat nog niet gedaan, dan moet je dus snel zijn. Ben je te laat, dan kun je een boete krijgen van de Belastingdienst.

De meeste mensen doen hun aangifte door in te loggen bij de Belastingdienst. Dat gaat vaak goed, maar als je te laat bent of fouten maakt, kan dat gevolgen hebben. Ben je te laat met je aangifte, dan kan de Belastingdienst een boete opleggen als je ook de termijn na een aanmaning mist. Voor de inkomstenbelasting bedraagt die boete 469 euro, meldt de Belastingdienst. Gaat het vaker mis, dan kan de boete oplopen tot 6.709 euro.

Heb je geen uitnodiging gekregen, maar moet je wel aangifte doen? Dan kan het zijn dat je zelf om een aangifte moet vragen. Doe je dat niet op tijd, dan kan de boete oplopen tot 3.354 euro.

Te laat betalen: wat zijn de gevolgen?

Moet je belasting betalen en doe je dat niet op tijd, dan kun je ook een boete krijgen. Die bedraagt 5 procent van het bedrag dat nog openstaat. De boete is minimaal 50 euro en kan oplopen tot 6.709 euro per keer.

In ernstigere gevallen, bijvoorbeeld bij opzet of grove schuld, kan de boete veel hoger uitvallen. Bij opzet is dat 50 procent van de verzwegen belasting en bij grove schuld 25 procent.

Op tijd aangifte doen en betalen voorkomt problemen. Controleer daarom goed of je gegevens kloppen voordat je je aangifte verstuurt. Kom je er later achter dat je aangifte niet klopt? Dan kun je die nog aanpassen. Daarmee kun je een vergrijpboete voorkomen. Ben je het niet eens met een boete, dan kun je bezwaar maken. De Belastingdienst moet uitleggen waarom je een boete krijgt.