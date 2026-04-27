Let op: Belastingdienst krijgt nieuw rekeningnummer vanaf 1 mei

De Belastingdienst stapt binnenkort over op een nieuw rekeningnummer. Vanaf 1 mei 2026 moeten betalingen niet meer naar ING, maar naar een rekening bij de Rabobank. Wie belasting moet betalen, krijgt het juiste nummer automatisch te zien in de brief of het bericht.

In de praktijk blijft veel hetzelfde. Bij een teruggave wordt geld straks ook vanaf het nieuwe Rabobank-rekeningnummer overgemaakt. Het meest gebruikte nieuwe nummer is NL04 RABO 0200 1122 44. Vanaf 20 april kan er al naar dit rekeningnummer worden overgemaakt.

Maar ook andere rekeningnummer worden vanaf mei in gebruikt genomen.

De andere nieuwe rekeningnummers zijn: NL04 RABO 0200 1152 51

NL04 RABO 0200 1249 51

NL04 RABO 0200 1444 48

NL04 RABO 0200 1445 45 (g-rekening)

NL04 RABO 0200 1816 96

NL04 RABO 0200 1818 90

NL04 RABO 0200 1841 21

NL04 RABO 0200 1966 34

De Belastingdienst waarschuwt om het rekeningnummer altijd goed te controleren voordat je betaalt. Zo voorkom je dat geld naar een verkeerd nummer gaat.

Moet je zelf iets aanpassen?

Voor wie periodiek zelf geld overmaakt, is het belangrijk om het rekeningnummer handmatig aan te passen. Bij automatische incasso’s gebeurt dat vanzelf. Wie per ongeluk toch naar het oude ING-rekeningnummer betaalt, hoeft zich geen zorgen te maken. Door afspraken met de bank komt het geld alsnog goed terecht.