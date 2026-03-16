'Nieuwe pensioenregels kunnen werknemers duur komen te staan'

Geld

Vandaag, 07:45

Tienduizenden mkb-bedrijven hebben hun pensioenregeling nog niet aangepast aan het nieuwe pensioenstelsel. De tijd begint te dringen. Als zij niets doen, dreigt voor veel werknemers een forse belastingaanslag, meldt het AD. Het gaat om bedrijven die hun pensioenregeling hebben ondergebracht bij een verzekeraar.

De meeste werknemers zijn aangesloten bij een pensioenfonds. Die fondsen zijn al overgestapt op het nieuwe pensioenstelsel of hebben een datum vastgesteld voor de overgang. Ongeveer 20 procent van de werknemers, vooral werkzaam bij mkb-bedrijven, heeft echter een pensioenregeling bij een verzekeraar of een premiepensioeninstelling, schrijft het Algemeen Dagblad.

Overstappen

Ook deze regelingen moeten worden aangepast aan het nieuwe stelsel, maar veel bedrijven zijn daar nog niet mee bezig. Volgens het Verbond van Verzekeraars (VvV) zijn inmiddels zo’n 19.000 bedrijven overgestapt. Ongeveer 36.000 bedrijven moeten de overstap nog maken.

Deskundigen waarschuwen dat dit grote gevolgen kan hebben voor deelnemers aan de pensioenregeling. Als een bedrijf niet op tijd overstapt, dat moet uiterlijk in 2028 gebeuren, kan de Belastingdienst het opgebouwde pensioenvermogen als loon beschouwen. In dat geval moet er belasting worden betaald over het volledige pensioenvermogen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

