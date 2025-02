Slager Bertus wil met pensioen, maar een opvolger vinden lukt niet

Bertus Tiems, 67 jaar, is eigenaar van Vleeshouwerij Aa-landen in Zwolle en zoekt een opvolger voor zijn slagerij. Na jarenlang hard werken wil hij met pensioen, maar het blijkt lastig om een geschikte opvolger te vinden. Dit is onderdeel van een groter probleem: steeds meer ambachtsbedrijven verdwijnen omdat er weinig interesse is in deze beroepen en de ambachtsscholen afnemen. Bertus vindt het jammer dat vakmanschap zo verdwijnt.

Ook de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) ziet een daling in het aantal slagerijen. Volgens een woordvoerder zijn er minder ambachtsslagers door de leeftijd van de huidige slagers, omdat het ondernemerschap en het slagersvak pittig zijn om te combineren en omdat de tijden veranderen. "De consument wil gemak en de slager is bijvoorbeeld niet tot laat open."

Bertus is altijd al slager geweest, vertelt hij in bovenstaande video aan Hart van Nederland. De laatste 10 jaar heeft hij in Zwolle zijn eigen zaak gehad. "De huidige opleidingen zijn dan wel gericht op iets kunnen, maar daar is minder aandacht voor ondernemen. De mensen zijn dan minder capabel om met handen te werken en daarnaast ook te ondernemen", zegt Bertus. "Studenten willen naar de universiteit of hoogopgeleid zijn, zo voel ik dat."