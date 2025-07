Vier mensen omgekomen bij crash met Nederlands vliegtuigje bij Londen

Bij de vliegtuigcrash met een Nederlands vliegtuigje op luchthaven Londen Southend zijn vier mensen omgekomen. Dat is bekendgemaakt bij een persconferentie nadat er bijna een hele dag onderzoek is gedaan op het vliegveld in het Verenigd Koninkrijk.

Het is nog niet duidelijk of er Nederlanders aan boord van het toestel waren.

Het vliegtuig stortte zondagmiddag neer na het opstijgen. Omstanders zagen "een grote vuurbal". Dat is mogelijk de reden dat er niet eerder al iets bekend werd gemaakt over de slachtoffers, omdat het moeilijk was om inzittenden te identificeren.

Bekijk hier de beelden van nét na de crash:

1:00 Vliegtuig op weg naar Lelystad crasht bij Londen

Het gecrashte vliegtuig was uitgerust met medische systemen voor het vervoer van patiënten en is eigendom van Zeusch Aviation, een Nederlands luchtvaartbedrijf dat gespecialiseerd is in medische evacuaties en transplantatievluchten en dat ook privécharters verzorgt.

We zwaaiden allemaal naar de piloten. En zij zwaaiden allemaal terug naar ons.

Een man die op de luchthaven was tijdens de crash zei dat het vliegtuig "neerstortte met de neus tegen de grond", waarna het in brand vloog. De man was met zijn vrouw en kinderen op de luchthaven. "We zwaaiden allemaal naar de piloten. En zij zwaaiden allemaal terug naar ons."

Maar toen ging het mis, vervolgde hij. "Het vliegtuig steeg op en ongeveer drie of vier seconden na het opstijgen begon het sterk naar links te hellen. Vlak daarna sloeg het over de kop en stortte neer."

Hart van Nederland/ANP