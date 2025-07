Dag na crash Nederlands vliegtuig bij Londen nog veel onduidelijk

Uren later is er nog steeds veel onduidelijk over het Nederlandse vliegtuigje dat is gecrasht op de luchthaven Londen Southend in het Verenigd Koninkrijk. Het vliegtuig stortte zondagmiddag neer na het opstijgen.

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen aan boord waren en of er slachtoffers zijn gevallen. Ook is onbekend wat er precies is gebeurd.

Bekijk hier de beelden van nét na de crash:

1:00 Vliegtuig op weg naar Lelystad crasht bij Londen

Experts laten aan NOS weten dat het mogelijk lastig is om slachtoffers te identificeren vanwege de grote vuurbal die ontstond tijdens de crash.

Dit weten we over het toestel

Het gecrashte vliegtuig was uitgerust met medische systemen voor het vervoer van patiënten en is eigendom van Zeusch Aviation, een Nederlands luchtvaartbedrijf dat gespecialiseerd is in medische evacuaties en transplantatievluchten en dat ook privécharters verzorgt.

Het is echter onbekend of de vlucht een medische evacuatie betrof of dat er ten tijde van de crash een patiënt aan boord was.

Volgens luchtvaartexpert Luk de Wilde gaat het om een betrouwbaar toestel. "Het is een vliegtuig dat heel vaak gebruikt wordt", vertelt hij aan NOS. "Het is een zeer betrouwbaar toestel en over het algemeen zijn er weinig ongevallen mee gebeurd."

Dit vertelde een ooggetuige

Een man die op de luchthaven was tijdens de crash zei dat het vliegtuig "neerstortte met de neus tegen de grond", waarna het in brand vloog. De man was met zijn vrouw en kinderen op de luchthaven. "We zwaaiden allemaal naar de piloten. En zij zwaaiden allemaal terug naar ons."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Maar toen ging het mis, vervolgde hij. "Het vliegtuig steeg op en ongeveer drie of vier seconden na het opstijgen begon het sterk naar links te hellen. Vlak daarna sloeg het over de kop en stortte neer."

Wat volgde, was "een grote vuurbal", zei hij. "Ik leef mee met de mensen in het vliegtuig en natuurlijk ook met hun dierbaren en familie."