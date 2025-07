Gecrasht vliegtuig had medische uitrusting: onduidelijk of patiënt aan boord was

Het zondag in Londen gecrashte vliegtuig dat onderweg was naar Lelystad, was uitgerust met medische systemen voor het vervoer van patiënten. Dat bericht The Guardian. Het vliegtuig is eigendom van Zeusch Aviation, een Nederlands luchtvaartbedrijf dat gespecialiseerd is in medische evacuaties en transplantatievluchten en dat ook privécharters verzorgt, aldus de website van het bedrijf.

Het is onduidelijk of de vlucht vanaf London Southend Airport een medische evacuatie betrof of dat er ten tijde van de crash een patiënt aan boord was. Ook is nog niet bekend hoeveel mensen aan boord van het vliegtuig waren. Ooggetuigen meldden dat het vliegtuig vlak na het opstijgen naar links helde en enkele seconden later neerstortte en in brand vloog. Een ooggetuige sprak van een "enorme vuurbal".

Brandweer, politie en ambulancediensten zijn al uren aan het werk op de plek van het incident.

Bekijk hier de beelden van nét na de crash:

1:00 Vliegtuig op weg naar Lelystad crasht in Londen

ANP