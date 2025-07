Ooggetuige crash Nederlands privévliegtuig: ‘De piloten zwaaiden nog’

Een man die op de luchthaven London Southend was toen zondag een klein passagiersvliegtuig neerstortte dat onderweg was naar Lelystad, zei dat het vliegtuig "neerstortte met de neus tegen de grond", waarna het in brand vloog.

Het vliegtuig is eigendom van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij Zeusch Aviation. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen aan boord waren en of er slachtoffers zijn gevallen. Hulpdiensten zijn nog aan het werk, meldt de politie.

Bekijk hier de beelden van nét na de crash:

1:00 Vliegtuig op weg naar Lelystad crasht in Londen

De man was met zijn vrouw en kinderen op de luchthaven. "We zwaaiden allemaal naar de piloten", zei hij tegen Sky News. "En zij zwaaiden allemaal terug naar ons." Maar toen ging het mis, vervolgde hij. "Het vliegtuig steeg op en ongeveer drie of vier seconden na het opstijgen begon het sterk naar links te hellen. Vlak daarna sloeg het over de kop en stortte neer."

'Grote vuurbal'

Wat volgde, was "een grote vuurbal", zei hij. "Ik leef mee met de mensen in het vliegtuig en natuurlijk ook met hun dierbaren en familie."

