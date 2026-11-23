De Russische ambassade heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken om uitleg gevraagd over de mogelijke rol van het Nederlandse bedrijf Destinus bij aanvallen op Rusland. Aanleiding is een artikel van NRC, waarin wordt gesteld dat medewerkers van het dronebedrijf betrokken waren bij aanvallen op Russische doelen. De Russische ambassade had al gereageerd op de berichtgeving, door onder meer te benadrukken dat het zo steeds moeilijker wordt om Nederland alleen als toeschouwer te zien in de oorlog met Oekraïne. Van het ministerie wil de ambassade meer weten over de mogelijke betrokkenheid van personeel bij "aanvallen op de Russische Federatie".

Minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, zei vorige week niet op de hoogte te zijn van details van de rol van Destinus bij het verwoesten van de Krimbrug. Zo is te zien in de bovenstaande video.