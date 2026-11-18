Gaat Nederland zich actief mengen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne? Die vraag stelt de Russische ambassade zich hardop af nu blijkt dat een Nederlandse wapenfabrikant uit Hengelo de raketten leverde waarmee Oekraïense strijdkrachten de Krimbrug dinsdag verwoestten.

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In een bericht op X van de Russische ambassade laat zij weten dat de Nederlandse betrokkenheid is doorgegeven aan Moskou. In de laatste zin van het bericht vraagt de ambassade zich af of "Den Haag zich openlijk mengt in het conflict?"

Vorige maand bestempelde defensieminister Yeşilgöz Rusland als 'de vijand' in de Tweede Kamer. In de video hierboven licht ze dat nogmaals toe.

Raketten uit Hengelo

De aanleiding voor de dreigende Russische taal is een LinkedIn post van het bedrijf Destinus uit Hengelo. Hierin verklaart het bedrijf de leverancier te zijn van de Ruta-raketten waarmee Oekraïne dinsdag succesvol de Krimbrug wist te vernietigen. Ook zegt Destinus in haar post trots te zijn op het feit dat ze de Oekraïense strijdkrachten steunen in hun strijd om Oekraïne, en Europa in zijn geheel, te verdedigen.

Eerder op de dag had de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ook al de Ruta-raketten van Destinus aangewezen als de veroorzaker van de schade aan de Krimbrug. Volgens een woordvoerder van Destinus was dat ook de aanleiding voor het bedrijf om het LinkedIn bericht te schrijven.

Deelnemers aan oorlog legitieme doelwitten

Het Kremlin heeft altijd gewaarschuwd dat deelnemers aan de oorlog legitieme doelwitten zijn. Of de dreigende taal van de Russische ambassade ook tot concrete gevolgen leidt, valt nog te bezien.