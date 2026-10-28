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Nederland trekt 1,2 miljard euro extra uit voor steun aan Oekraïne

Oekraïne

Vandaag, 15:31

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Nederland blijft Oekraïne steunen, door voor de komende drie jaar 1,2 miljard euro vrij te maken. Dat vertelt premier Jetten in een persconferentie in het Catshuis in Den Haag. Ook komt er een wintersteunpakket ter waarde van 500 miljoen euro. "De steun van Nederland is rock solid", zegt Jetten tegen Zelensky in zijn persconferentie.

Het geld is bedoeld voor de energievoorziening, drinkwater, humanitaire hulp en de gezondheidszorg. Hierbij wordt volgens Jetten ook expliciet gekeken naar waar de Nederlandse expertise goed kan bijdragen.

Jetten zegt verder dat hij zich realiseert dat het cruciaal is om steun te blijven geven. "Nu is het moment om door te pakken en doortastend te zijn."

Zelensky bedankt Nederland voor extra steun

De Oekraïense president Zelensky bedankt Jetten in zijn persconferentie. "Nederland heeft altijd een daadkrachtig standpunt ingenomen", aldus Zelensky.

Hij bedankt Nederland voor de extra steun. "Wij hebben er vertrouwen in dat Nederland een krachtig standpunt inneemt en zich zal blijven inzetten voor een spoedig einde van de oorlog."

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