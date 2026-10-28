Zelensky komt naar Nederland voor bezoek aan Jetten en koning

President Zelensky van Oekraïne brengt woensdag een bezoek aan Nederland. In de middag ontmoet hij premier Jetten op het Catshuis. In de avond volgt een bezoek aan koning Willem-Alexander op Paleis Huis ten Bosch.

De ontmoeting begint woensdag met een gesprek tussen Zelensky en Jetten. Daarna is er een delegatieoverleg waarbij ook vicepremier en defensieminister Yeşilgöz en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen aanwezig zijn. Aansluitend vindt er een gesprek plaats met ceo's van Nederlandse en Oekraïense bedrijven.

Ruim een maand geleden sprak Jetten Zelensky in de marge van de VN-top in New York. Jetten benadrukte toen dat Oekraïne werk moest maken van de aanpak van corruptie en het schrappen van overtollige regels, maar erkende ook dat dit lastig is door de voortdurende Russische aanvallen. Jetten heeft toen aangeboden te kunnen helpen met kennis en expertise.

Waar de gesprekken woensdag precies over gaan, is nog niet bekend.