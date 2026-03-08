Premier Jetten bij Zelensky in Oekraïne, ruzie met Hongarije hoog op agenda

Minister-president Rob Jetten is zondag in Oekraïne voor overleg met president Volodymyr Zelensky. Tijdens het bezoek staat onder meer de oplopende ruzie tussen Oekraïne en EU-land Hongarije op de agenda.

De premier reist kort na zijn aantreden naar Kyiv om te laten zien dat Nederland de samenwerking met Oekraïne wil voortzetten. Het is zijn tweede buitenlandse reis sinds hij premier is geworden. Eerder was hij al in Brussel.

Conflict

De spanningen tussen Oekraïne en Hongarije zijn de afgelopen maand flink opgelopen. De ruzie draait om de Droezjba-pijpleiding, die Hongarije voorziet van goedkope Russische olie.

Volgens Oekraïne is de pijpleiding beschadigd geraakt door een Russische aanval. Hongarije denkt echter dat de olie expres wordt tegengehouden.

De Hongaarse premier Viktor Orbán blokkeert daarom een EU-lening van 90 miljard euro voor Oekraïne zolang de olievoorziening niet wordt hersteld.

Spanningen verminderen

Volgens Jetten hebben beide kanten zich "vrij stevig uitgelaten". Hij denkt dat ook binnenlandse politiek meespeelt, omdat volgende maand verkiezingen zijn in Hongarije en Orbán achterstaat in de peilingen.

De premier wil met Zelensky bespreken hoe de spanningen kunnen worden verminderd. Volgens hem is de EU-lening van 90 miljard euro "cruciaal" voor Oekraïne.