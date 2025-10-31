Jetten claimt verkiezingswinst: 'Trots op historisch resultaat D66'

D66-leider Rob Jetten heeft de verkiezingswinst geclaimd. Volgens het ANP is de partij op basis van de gemeentelijke uitslagen niet meer in te halen en dus zeker van de overwinning bij de Tweede Kamerverkiezingen. Jetten spreekt van een historisch resultaat.

"Ik ben ontzettend blij dat het ANP dit bekend heeft gemaakt", reageert Jetten op het nieuws. Hij dankt de kiezers voor het vertrouwen. "Tegelijkertijd voel ik ook een grote verantwoordelijkheid om snel te starten met een verkenning om tot een stabiel en ambitieus kabinet te komen.

Wilders woedend

Geert Wilders van de PVV legt zich nog niet neer bij een verkiezingsoverwinning van D66. "De Kiesraad beslist, niet het ANP, wat een arrogantie om daar niet op te wachten", twitterde hij.

Wilders kondigt alvast aan fel oppositie te zullen voeren. "Maar al wordt D66 de grootste, de PVV zal Nederland niet laten afbreken door Jetten cum suis en ons vanaf dag één met volle kracht 26 zetels sterk verzetten tegen zijn links-liberale wanbeleid!", schrijft de PVV-leider.

Dinsdag verkenner

Dinsdagmiddag komen alle partijen op uitnodiging van Kamervoorzitter Bosma bij elkaar. Jetten zal dan de verkenner bekendmaken. Wie de verkenner gaat worden, houdt hij nog even geheim. "Wat mij betreft komt er een verkenner die in staat is om niet alleen te kijken naar het belang van D66, maar naar alle andere partijen."

Over een mogelijke coalitie wil Jetten nog niet veel zeggen. "Het is aan de verkenner om alle opties te bekijken. Ik vind het belangrijk om als leider van de grootste partij te kijken hoe we miljoenen kiezers kunnen vertegenwoordigen die niet op ons hebben gestemd. Nederlanders willen dat we met oplossingen komen. Het brede politieke midden moet de verantwoordelijkheid voelen om weer aan de slag te gaan. Dit weekend is een goed moment voor partijen om even te reflecteren op de verkiezingsuitslag."

Jetten verwacht van alle partijleiders lef en verantwoordelijkheid. "De uitslag is sowieso ingewikkeld. We moeten niet onnodig tijd verspillen, omdat Nederland van ons vraagt dat we aan het werk gaan. Ik denk dat de kiezers wel duidelijk hebben gemaakt dat samenwerken in het midden echt de boodschap is bij deze uitslag."

Andere partijen

Jetten richtte zich vooral tot VVD-leider Dilan Yeşilgöz, die tijdens de campagne consequent uitsloot dat haar partij met GroenLinks-PvdA gaat regeren. "Laat deze uitslag nou even op je inwerken", zei hij. "En kijk vanaf dinsdag met de verkenner hoe we snel aan de slag gaan." GroenLinks-PvdA en de VVD verloren allebei zetels, maar behoren nog wel tot de grotere partijen.

Het nieuwe kabinet moet er wat Jetten betreft niet alleen snel komen, maar ook kunnen rekenen op een "groot mandaat". Daarbij kijkt hij niet alleen naar de Tweede Kamer, maar ook naar de Eerste Kamer. Zowel de brede middencoalitie die Jetten graag zou zien, als de centrumrechtse waar Yeşilgöz op aandringt, komt in de senaat zetels tekort voor een meerderheid.