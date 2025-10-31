Terug

D66 wint verkiezingen, partij niet meer in te halen

Verkiezingen

Vandaag, 12:38 - Update: 12 minuten geleden

D66 heeft de Tweede Kamerverkiezingen gewonnen. De partij van Rob Jetten is niet meer in te halen op stemmen. Dat blijkt uit een analyse van de ANP-verkiezingsdienst, op basis van de uitslagen van de gemeenten. 

De kans is aanwezig dat de partij van lijsttrekker Rob Jetten ook een restzetel krijgt en daarmee op zetels groter wordt dan de partij van Geert Wilders.

In de video hieronder zie je de reactie van D66-leider Rob Jetten, de ochtend na de verkiezingen:

Rob Jetten viert uitslag verkiezingen
Sinds woensdag waren D66 en de PVV verwikkeld in een nek-aan-nekrace. Beide partijen stonden op 26 zetels. Inmiddels zijn bijna alle stemmen geteld. Alleen de uitslagen van Venray en de briefstemmers moeten nog bekendgemaakt worden.

Ontknoping

Volgens de verkiezingsdienst heeft D66, na de tot nu toe getelde stemmen, een voorsprong van ruim 15.000 stemmen. In Venray was de PVV in 2023 groter dan D66, maar onder de briefstemmers haalde D66 meer stemmen dan de PVV. Op basis van die cijfers wijst de verkiezingsdienst van het ANP D66 aan als winnaar.

De ontknoping van de verkiezingen was ongekend spannend. Donderdagochtend stond de partij van Geert Wilders nog nipt op voorsprong, maar werd later weer ingehaald door D66.

Later meer.

Door ANP

