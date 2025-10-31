Schoof verwacht lange formatie: 'Met kerst ben ik nog gewoon premier'

Demissionair minister-president Dick Schoof verwacht dat het vormen van een nieuwe regeringscoalitie een ingewikkelde klus wordt voor de winnaar van de verkiezingen. Dat zegt hij vrijdagochtend voorafgaand aan de ministerraad. "Ik verwacht dat ik met kerst nog gewoon premier ben."

D66-leider Rob Jetten sprak tijdens de campagne al de ambitie uit om nog voor kerst een nieuw, stabiel meerderheidskabinet op het bordes van paleis Noordeinde te krijgen. "Ik gun het iedereen", zegt Schoof. "Maar het zou mij verrassen als dat zou lukken. Als je kijkt naar de uitslag, dan wordt het best ingewikkeld."

In de video hieronder zie je de reactie van D66-leider Rob Jetten, de ochtend na de verkiezingen:

2:01 Rob Jetten viert uitslag verkiezingen

D66 lijkt samen met de PVV de grootste partij te worden in de nieuwe Tweede Kamer. Beide partijen komen waarschijnlijk uit op 26 zetels. D66 heeft tot nu toe de meeste stemmen gekregen, maar het verschil is klein en nog niet alle stemmen zijn geteld.

Laatste stemmen

De verkiezingsontknoping blijft dus nog even spannend. Uit de gemeente Venray is nog geen uitslag binnen, vanwege een brand in het gemeentehuis. Daarnaast moeten de stemmen van Nederlanders in het buitenland nog worden geteld. Die uitslag wordt op zijn vroegst maandagavond verwacht.

De grootste partij krijgt het initiatief in de kabinetsformatie en mag een verkenner voordragen. De verkenner inventariseert de coalitievoorkeuren van alle partijen. De fractievoorzitters gaan dinsdag langs bij Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma om het daarover te hebben.

Samenwerken

Als de PVV toch nog de grootste wordt, ziet Schoof het gebeuren dat D66 uiteindelijk alsnog het voortouw krijgt, gezien het grote aantal partijen dat samenwerking met de partij van Geert Wilders uitsluit. "Maar goed, het is dan aan de verkenner van de PVV om dat uit te zoeken", zei hij.

De wensen lopen bij de grotere partijen sterk uiteen. D66 en CDA willen het liefst een breed middenkabinet met daarin de VVD en GroenLinks-PvdA. De VVD wil de linkse fusiepartij juist buiten de coalitie houden en dringt aan op een centrumrechts kabinet, met in ieder geval JA21 en mogelijk ook BBB.