Zelensky bezoekt Tweede Kamer met dringende boodschap: 'De agressor moet boeten'

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky werd dinsdag bij zijn bezoek aan de Tweede Kamer ontvangen met een lang applaus. Zelensky vroeg de Kamer om steun voor internationale inspanningen om Rusland verantwoordelijk te houden voor zijn oorlogsdaden. Na zijn toespraak kreeg hij van de meeste Kamerleden een staande ovatie.

Wie níét klapte voor Zelensky en bleef zitten, was PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Onder haar ministerschap bracht zij het kabinet-Schoof in februari al eens in verlegenheid door onterecht te beweren dat de Oekraïense president niet democratisch zou zijn gekozen.

De fractie van Forum voor Democratie bleef dinsdag volledig weg bij de toespraak van Zelensky. Volgens hen is Oekraïne zelf volledig verantwoordelijk voor de oorlog die Rusland in februari 2022 begon.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

'Rusland moet boeten'

De president maakte tijdens zijn toespraak in de Kamer dinsdag duidelijk dat Rusland onder leiding van president Vladimir Poetin volledig aan de internationale afspraken rondom veiligheid moet houden. Dat kan volgens de Oekraïense president Zelensky alleen "als onvermijdelijk is dat de agressor wordt bestraft".

Verder noemde Zelensky Rusland een "veelpleger" en een "carrièrecrimineel". Zelensky zei dat het niet genoeg is om Rusland tot een akkoord te dwingen en om het vechten te stoppen.

Zijn hoofdboodschap was duidelijk: "De agressor moet boeten." Een manier waarop dat kan, is volgens de president het inzetten van bevroren Russische tegoeden in Europa. "De Russen tellen hun doden niet, maar wel elke dollar en euro die ze verliezen," zei Zelensky. Het is nog onzeker of Europese leiders hierover deze week tot een akkoord komen.

MH17

Zelensky verwees ook naar nationaal leed in Nederland: "Ik denk dat u begrijpt wat wij voelen als het om gerechtigheid gaat", doelend naar de ramp met vlucht MH17. Het vliegtuig dat op 17 juli 2014 vertrok vanaf Schiphol met aan boord 298 mensen werd boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten door pro-Russische separatisten. Van alle slachtoffers kwamen er 196 uit Nederland. Er waren geen overlevenden.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Tientallen landen zetten handtekening voor claimcommissie

Dinsdag werd ook bekend dat 35 landen hebben getekend voor de oprichting van een internationale claimscommissie voor oorlogsschade in Oekraïne. Voor de oprichting waren minimaal 25 handtekeningen nodig. Het is nu aan deelnemende landen om het verdrag nog door hun parlement te loodsen. Dat duurt vermoedelijk nog maanden.

Onder de ondertekenaars zijn naast Oekraïne en de Europese Unie onder meer ook gastland Nederland, en belangrijke Europese landen als Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Niet eerder kreeg een verdrag van de Raad van Europa zo snel zo veel ondertekenaars, zeggen ingewijden.