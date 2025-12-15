Volg Hart van Nederland
Zelensky dinsdag in Nederland: bezoek aan Schoof en koning

Zelensky dinsdag in Nederland: bezoek aan Schoof en koning

Oekraïne

Vandaag, 12:22

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt dinsdagochtend opnieuw de Tweede Kamer toe. Hij luncht in het Catshuis met demissionair minister-president Dick Schoof en brengt 's middags een bezoek aan koning Willem-Alexander. Tussendoor woont hij in Den Haag een conferentie bij waar gesproken wordt over compensatie voor Oekraïne voor de gevolgen van de Russische agressie.

Het wordt de vierde keer dat Zelensky de leden van de Tweede Kamer toespreekt. De eerste keer was op 31 maart 2022, kort na de Russische invasie, via een videoverbinding. Op 4 mei 2023 sprak hij beide Kamers van de Staten-Generaal toe in het gebouw van de senaat. Afgelopen juni was hij te gast in de Tweede Kamer in de marge van de NAVO-top in Den Haag.

