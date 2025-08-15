Terug

Trump vergadert met Poetin in Alaska, Oekraïense gemeenschap in Nederland wacht in spanning af

Oekraïne

Gisteren, 22:50

De Amerikaanse president Donald Trump treft vrijdagavond zijn Russische ambtsgenoot, Vladimir Poetin. De twee gaan in gesprek over lopende zaken tussen beide landen en bespreken ook de kwestie Oekraïne. Vertegenwoordiging vanuit het laatstgenoemde land is niet welkom: president Zelensky heeft geen uitnodiging gekregen.

En dat leidt tot onrust bij Oekraïners in Nederland, is te zien in bovenstaande video. Zij zijn ongerust dat de belangen van hun land niet aan bod komen als Trump en Poetin met elkaar in gesprek gaan. Dit zou kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor Oekraïne, mochten Trump en Poetin tot onderlinge beslissingen komen. Een van die hete hangijzers die de twee wereldleiders vermoedelijk met elkaar gaan bespreken is een eind aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

De oorlog duurt nog altijd voort en beide partijen lijden nog steeds zware verliezen. Rusland wil een vredesakkoord overwegen als zij geen land hoeven terug te geven aan Oekraïne, terwijl Oekraïne het door Rusland ingenomen territorium volledig terug wil voordat het ook maar denkt aan vrede. Trump werpt zich al langere tijd op als tussenpersoon, en probeert een overeenkomst te bereiken. Maar aangezien president Zelensky niet aanwezig is, zijn veel Oekraïners bang dat Trump zal zwichten voor Poetins wensen.

Ook Nederlanders zijn bezorgd. Ten eerste vanwege de hevige gevechten en de veiligheid in Europa, maar ook vanwege de portemonnee. De oorlog in Oost-Europa heeft er voor gezorgd dat flink wat artikelen duurder zijn geworden. De prijs van brandstof is bijvoorbeeld een stuk hoger geworden. Escalatie of een voortdurende oorlog zouden daarom ongunstig zijn.

