Qatar dreigt gaskraan naar EU dicht te draaien, dreigt nieuwe energiecrisis?

Qatar dreigt ermee zijn gasleveringen aan Europa stop te zetten vanwege een nieuwe Europese wet die bedrijven verplicht om mensenrechten en milieuproblemen in hun ketens aan te pakken. Dat blijkt uit een brief van de Qatarese regering aan België, die is ingezien door persbureau Reuters.

De wet waar het om gaat, de zogeheten CSDDD-richtlijn, verplicht grote bedrijven in de EU om bijvoorbeeld dwangarbeid en milieuschade in hun ketens tegen te gaan. Qatar vindt deze regels te ver gaan, vooral omdat het land zelf geen plannen heeft om zijn CO2-uitstoot flink te verlagen.

Het stopzetten van de gasleveringen zou de energieprijzen in Europa en daarmee ook in Nederland mogelijk flink kunnen doen oplopen. De precieze impact zou pas later duidelijk worden, maar een nieuwe energiecrisis ligt door deze dreiging van Qatar wel op de loer.

En dat terwijl Nederlanders sinds de inflatiecrisis van enkele jaren geleden de kachel al blijvend lager hebben moeten zetten, te zien in deze reportage:

1:10 Kachel blijvend lager sinds inflatiecrisis: zo hoog zetten Nederlanders de thermostaat

'Zonder aanpassing geen gas'

Volgens de Qatarese minister van Energie, Saad Al-Kaabi, overweegt zijn land serieus om hun gas dan maar aan andere landen te verkopen. In de brief van 21 mei schrijft hij: "Als de CSDDD niet verder wordt aangepast, zullen QatarEnergy en de staat Qatar zich genoodzaakt zien om serieus te overwegen onze producten en lng naar andere markten buiten de EU te verplaatsen."

Dat dreigement komt hard aan, want sinds de oorlog in Oekraïne levert Qatar maar liefst 12 tot 14 procent van alle vloeibaar gas (lng) aan Europa. De Europese Commissie heeft al geprobeerd de wet iets te versoepelen, maar Qatar noemt dat onvoldoende. Vooral de verplichting voor bedrijven om een klimaatplan volgens het Parijs-akkoord te hebben, is onverteerbaar voor de Golfstaat.

De Belgische vertegenwoordiging bij de EU wil geen commentaar geven op de brief. De Europese Commissie bevestigt wel dat ook zij eerder al een soortgelijke waarschuwing van Qatar heeft ontvangen.

Hart van Nederland/ANP