NAVO-chef Rutte naar Trump voor overleg over Rusland en Oekraïne

NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte bezoekt maandag de Amerikaanse president Donald Trump. Oekraïne en zijn Europese bondgenoten volgen het bezoek met grote belangstelling, vooral omdat Trump een “belangrijke verklaring” over Rusland heeft aangekondigd. Ondertussen neemt ook de spanning rond een mogelijke handelsoorlog tussen de VS en Europa toe.

De afgelopen dagen hebben Oekraïne, Europese partners en de VS intensief overleg gevoerd over het versterken van de Oekraïense luchtverdediging. Oekraïne heeft steeds meer moeite om de aanhoudende en zwaarder wordende Russische luchtaanvallen af te slaan. De situatie werd nijpender nadat de VS onlangs een lading luchtverdedigingswapens, bestemd voor Oekraïne, terugriepen.

Zal Trump de oorlog met Oekraïne stoppen? Deze Nederlandse kok aan het front is sceptisch. Zijn verhaal zie je in deze video:

2:25 Zal Trump de oorlog met Oekraïne stoppen? Nederlandse kok aan het front is sceptisch

Rekening voor Europa

De weigering van de Russische president Vladimir Poetin om de gevechten te staken, maakt Trump volgens diplomatieke bronnen steeds ongeduldiger. Vorige week hintte hij al op nieuwe wapenleveringen aan Oekraïne, die grotendeels door Europese bondgenoten zouden worden betaald. Maandag komt Trump met een officiële verklaring. Oekraïne en Europese landen hopen dat hij ook nieuwe sancties tegen Rusland zal aankondigen. In het Amerikaanse Congres ligt al geruime tijd een stevig sanctiepakket klaar, dat alleen nog Trumps handtekening nodig heeft.

Het is de eerste keer sinds de NAVO-top in Den Haag dat Rutte en Trump elkaar persoonlijk spreken. Afgelopen donderdag hadden ze nog telefonisch overleg over steun aan Oekraïne. Toen suggereerde Trump al extra wapenleveringen.

Tijdens zijn bezoek ontmoet Rutte ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en minister van Defensie Pete Hegseth, meldt de NAVO. Daarnaast staan gesprekken gepland met congresleden, onder wie waarschijnlijk de senatoren die het sanctiepakket tegen Rusland ondersteunen.

ANP