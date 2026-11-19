De Nederlandse ambassade in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, is geraakt door een projectiel. Dat bevestigt minister Tom Berendsen op X. Er is schade aan het gebouw opgelopen, maar er zijn geen gewonden gevallen. De aanval komt een dag nadat een Nederlands wapenbedrijf aangaf betrokken te zijn bij de strijd in Oekraïne.

"Onze collega’s zijn gelukkig ongedeerd, er is wel lichte schade aan het gebouw. We onderzoeken wat er exact is gebeurd", aldus de minister. "Onze prioriteit ligt nu bij het welzijn van onze medewerkers." The Kyiv Independent, een nieuwsmedium in Oekraïne, zegt dat de aanval komt door een Russische drone.

De Russische ambassade in Nederland geeft bij RTL Nieuws aan dat het niet gaat om een gerichte aanval. De ambassade zegt later met een verklaring te komen.

Minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) zei in een debat dat onder meer ramen beschadigd raakten. De ambassade is alleen op afspraak geopend. Defensieminister Dilan Yeşilgöz stelt op X het belangrijk te vinden dat een en ander goed wordt onderzocht.

Onderscheppen

Medewerkers van de Nederlandse wapenfabrikant Destinus hebben maandenlang actief meegedaan aan de oorlog in Oekraïne. Ze hielpen bij het onderscheppen van Russische drones en ondersteunden Oekraïense militairen bij aanvallen op Rusland, bleek uit onderzoek van het NRC.

Deskundigen waarschuwden daarna dat de betrokkenheid van het bedrijf risico's kan opleveren voor Oekraïense burgers en Nederland.

Vorige maand bestempelde defensieminister Yeşilgöz Rusland als 'de vijand' in de Tweede Kamer. In de video hieronder licht ze dat nogmaals toe: