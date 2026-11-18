Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geen details te kennen over de betrokkenheid van Destinus bij het vernietigen van de Krimbrug. Dat zegt minister Tom Berendsen (CDA).

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Woensdag werd bekend dat het in Hengelo gevestigde Destinus de raketten leverde waarmee de brug werd verzwakt en uiteindelijk door Oekraïense strijdkrachten kon worden vernietigd.

Dreigende Russische taal

De betrokkenheid van Destinus leidde ertoe dat de Russische ambassade in Nederland openlijk de vraag opperde of Nederland zich nu mengde in de oorlog.

Volgens minister Berendsen zijn dat soort berichten enkel bedoeld om "ons uit elkaar te spelen." Hij zei ook dat de Russische communicatie bedoeld is om "angst aan te jagen" en om steun aan Oekraïne te ondermijnen. Dat Nederlandse bedrijven wapens exporteren naar Oekraïne, betekent niet automatisch dat Nederland ook in oorlog is met Rusland, licht Berendsen verder toe.

Normale gang van zaken

De minister geeft aan dat het om een normale gang van zaken gaat bij de aanval op de Krimbrug: "Nederlandse bedrijven exporteren spullen naar Oekraïne. Oekraïne gebruikt die in haar verdediging tegen de Russische agressie."

Ook roept Berendsen Nederlandse bedrijven op om niet terughoudend te zijn vanwege dit soort berichtgeving: "Dat is echt aan die bedrijven zelf. In algemene zin denk ik dat het altijd goed is om rustig te blijven", aldus de minister.