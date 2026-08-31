Overstromingen Tibet en Nepal schokken reisgids Jan: 'Schrok me rot'

Jan kan de beelden van de overstromingen in Nepal en Tibet nog steeds niet geloven. Als reisgids heeft hij precies op plekken gelopen en rondleidingen gegeven waar nu bijna niets meer overeind staat. De situatie raakt hem diep, omdat hij veel lokale gidsen in het gebied kent.

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De reisgids uit Eelde begeleidt al ruim 21 jaar reizen naar onder meer Tibet en heeft daar al meerdere keren overstromingen meegemaakt. Maar deze is qua omvang toch wel een van de heftigste. "Ik was geschokt toen ik de beelden zag op het nieuws. Gelukkig gaat het goed met de gidsen die ik daar ken, maar van hen zijn wel familieleden nog vermist. Ik leef met ze mee."

Overstromingen maken hulp in Nepal moeilijk bereikbaar

De paden waar Jan vaak loopt tijdens zijn reizen zijn onder normale omstandigheden al niet best. Maar nu, door deze overstromingen, is bijna niets meer goed bereikbaar. "Sommige tours duren al negen uur onder normale weersomstandigheden. Nu veel van deze paden verwoest zijn, is het al helemaal moeilijk geworden om de nodige hulp bij de mensen te krijgen", vertelt hij.

Het liefst zou hij zelf op het vliegtuig stappen om hulp te gaan bieden, maar omdat het Rode Kruis al een inzameling is gestart, steunt hij die van harte. "De mensen hebben daar echt hulp nodig, ze hebben al niet veel en zijn arm." Maandagmiddag maakte de hulporganisatie bekend dat de teller van het ingezamelde bedrag inmiddels op 1.600.000 euro staat.