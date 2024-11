Nederlands hulpteam weer thuis na zoektocht vermisten Valencia

Het Nederlandse team dat een week geleden naar Valencia vertrok om daar te helpen zoeken naar vermisten, is weer thuis. Dat meldt Stichting Reddingshonden RHWW. Een deel van de groep, die uit dertien mensen en tien honden bestond, keerde zaterdag al terug uit Spanje. De rest is zondag geland in Eindhoven.

De resultaten van het hulpteam zijn naar het centrum gestuurd dat de zoektocht coördineert. Dat centrum bepaalt wat er verder mee gebeurt. "Vooral op het water zijn veel verwijzingen van de honden gekomen en alle markeringspunten zullen later uitgewerkt worden", meldt de stichting. "Waarschijnlijk kan dat pas als het water wat verder gezakt is en dan nog zal de enorme modderlaag het lokaliseren moeilijk maken."

Zware neerslag leidde eind vorige maand tot overstromingen in Spanje. Vooral de regio Valencia werd zwaar getroffen.

ANP