Tientallen doden door noodweer en overstromingen in Spanje

Het dodental als gevolg van hevige regenval en overstromingen in de Spaanse regio Valencia is opgelopen tot zeker 51, zo meldt het regionale bestuur via Spaanse media. De storm Dana heeft grote schade aangericht in meerdere steden rondom Valencia. Naast tientallen doden zijn er ook nog verschillende mensen vermist, waaronder ten minste vier kinderen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit of er Nederlanders in de problemen zijn gekomen door de natuurramp.

Vorige maand had Oost-Europa nog veel last van noodweer en overstromingen. Daarbij vielen meerdere doden en ontstond er voor tientallen miljoenen euro’s aan schade. In de bovenstaande video vertellen Nederlanders hoe zij dat hebben beleefd.

Volgens berichten van Spaanse media RTVE en El País zijn er meerdere slachtoffers gevallen in steden rondom Valencia. Hoewel het exacte aantal vermisten nog onbekend is, wordt gevreesd dat er nog mensen vastzitten op daken en in auto’s. Hulpdiensten zijn in volle gang om mensen uit levensbedreigende situaties te redden, maar het gevaar is nog niet geweken: de storm woedt door en de reddingsoperaties zijn bemoeilijkt door het aanhoudende slechte weer.

Duizenden militairen ingezet

De autoriteiten hebben duizenden militairen van de rampenbestrijdingsdienst van de krijgsmacht ingezet om hulp te verlenen aan de getroffen gebieden. Met grote reddingsoperaties proberen ze mensen in veiligheid te brengen. De Spaanse meteorologische dienst AEMET geeft aan dat regenval van deze omvang sinds de jaren tachtig niet meer is waargenomen in Spanje. Er blijven nog diverse waarschuwingen van kracht voor de regio Valencia.

De storm Dana zorgt voor verwoestende waterstromen die door de straten kolken, auto’s meesleuren en gebouwen onder water zetten. Inwoners van het gebied zijn massaal op zoek naar veilige plekken. Verschillende video's op sociale media tonen dramatische beelden van het natuurgeweld, waarbij hele straten zijn omgetoverd in rivieren.

Onzekerheid over vermisten

Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen precies vermist worden, maar de verwachting is dat dit aantal de komende dagen verder zal oplopen. Reddingsdiensten vragen iedereen om binnen te blijven en zich niet in gevaarlijke situaties te begeven. Het noodweer houdt de gemoederen flink bezig in Spanje en leidt tot grote bezorgdheid over de komende dagen.