Hoe wapen je je tegen overstromingen? In Zuid-Limburg hebben ze nu de woningscan

Het huis van Sylvia van der Veer liep een kleine 100.000 euro aan schade op tijdens de overstromingen in Limburg in 2021. "We hadden net een nieuwe keuken, alles geïsoleerd. De hele inboedel was weg", vertelt ze aan Hart van Nederland.

De overstromingen ontstonden door extreme regenval. Daardoor overstroomde de Maas en een aantal zijrivieren, met als resultaat dat straten en huizen onder water kwamen te staan. En wat doe je dan? "Je kijkt naar je eerste behoeften." Sylvia somt op: "Powerbanks, eten, zit iedereen veilig in de buurt? Er wonen hier ook ouderen."

Overstromingen voorkomen gaat niet, maar we kunnen wel zorgen dat we beter voorbereid zijn. Een nieuw idee om daarmee te helpen is de woningscan, een pilot waarbij duizend bewoners in negen Limburgse gemeenten een gratis consult krijgen. Adviseur John Kwee bekijkt de hele woning aan de hand van een checklist. Daarna krijgen de bewoners advies om eventuele schade te repareren, maar ook om andere gebreken in de toekomst te kunnen beperken.

Bekijk hoe de woningscan in zijn werk gaat in de bovenstaande video.