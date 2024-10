Honderden Nederlanders zitten vast in door noodweer getroffen deel Spanje

Honderden Nederlandse vakantiegangers zitten vast in de Spaanse steden Valencia en Málaga door extreem noodweer. Valencia werd zwaar getroffen door zware regenbuien, wat leidde tot overstromingen en tientallen doden in de omliggende gebieden. Voor veel reizigers blijkt de terugreis hierdoor een flinke uitdaging, vooral voor degenen die naar de luchthaven van Valencia moeten. De ANWB heeft ook al meerdere telefoontjes gehad van vakantiegangers die vastzitten.

Een woordvoerster van reisorganisatie TUI benadrukt dat het vliegveld van Valencia “moeizaam bereikbaar” is. “We raden reizigers dan ook aan zeer op tijd naar de luchthaven te gaan,” zegt ze. TUI heeft 176 Nederlanders in Valencia, waarvan dertien op korte termijn terug naar Nederland zouden vliegen. Twee van hen strandden onderweg naar het vliegveld. “We boeken nieuwe vluchten voor hen,” aldus TUI.

In de regio Málaga, waar de impact van het noodweer minder heftig lijkt, verblijven ongeveer 250 Nederlandse toeristen met reisorganisatie Corendon. “Onze reisleiding ter plaatse heeft tot nu toe geen hulpvragen ontvangen,” laat een woordvoerster van Corendon weten.

Vlucht gemist

De ANWB Alarmcentrale heeft in de afgelopen uren twaalf meldingen gekregen van mensen die in de problemen zijn gekomen door het noodweer in Spanje. Volgens een woordvoerster gaat het niet om mensen die gewond zijn geraakt, maar wel hebben vakantiegangers hun vlucht terug naar Nederland gemist omdat ze het vliegveld niet konden bereiken. Ook konden mensen bijvoorbeeld hun huurauto niet afhalen.

