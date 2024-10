Nog geen duidelijkheid over mogelijke Nederlandse slachtoffers overstromingen Spanje

Het is nog onduidelijk of er Nederlandse slachtoffers zijn gevallen door het noodweer en de overstromingen in Spanje, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken desgevraagd weten. Het ministerie doet actief navraag in het land, maar heeft nog geen uitsluitsel gekregen. Er zijn zeker 51 doden gevallen in de Spaanse regio Valencia.

"We staan in goed contact met autoriteiten daar", zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland. "We hebben nu een aantal meldingen gekregen van Nederlanders die geen contact kunnen krijgen met familieleden of naasten in Spanje."

Nederlanders ter plaatse worden aangeraden om de aanwijzingen van autoriteiten op te volgen. "En Nederlanders die van plan zijn om naar Spanje te reizen goed in de gaten te houden of dit wel mogelijk is en bijvoorbeeld contact op te nemen met de reisorganisatie."

Verwoestende waterstromen

Storm Dana heeft grote schade aangericht in meerdere steden rondom Valencia. Naast tientallen doden zijn er ook nog verschillende mensen vermist, waaronder ten minste vier kinderen. Hulpdiensten zijn in volle gang om mensen uit levensbedreigende situaties te redden, maar het gevaar is nog niet geweken: de storm woedt door en de reddingsoperaties zijn bemoeilijkt door het aanhoudende slechte weer.

De storm zorgt voor verwoestende waterstromen die door de straten kolken, auto’s meesleuren en gebouwen onder water zetten. Inwoners van het gebied zijn massaal op zoek naar veilige plekken. Verschillende video's op sociale media tonen dramatische beelden van het natuurgeweld, waarbij hele straten zijn omgetoverd in rivieren.

Hart van Nederland/ANP