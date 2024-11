Lichaam Silvana in Spanje gecremeerd, nichtje Shayen als enige familie erbij

De Nederlandse Silvana Lochi, die bij de overstromingen in Spanje om het leven kwam, is vrijdag gecremeerd. Van haar familie was alleen haar nicht Shayen hierbij aanwezig, die de volledige kosten voor de crematie zelf heeft betaald.

Silvana was in Valencia toen die regio door noodweer werd getroffen, met zware overstromingen tot gevolg. Na een ruime week vol ongerustheid over de vermissing, bleek haar lichaam al vroeg na de overstromingen, op 2 november, gevonden te zijn. Het maakte een eind aan een onzekere tijd voor de familie, maar was het begin van veel regelwerk.

Geldinzameling voor nichtje

Een deel van dat werk kwam terecht op de schouders van Shayen, de dochter van de zus van Silvana. Vrijdagochtend vloog ze naar Valencia, waar ze zowel vrienden van Silvana als reddingswerkers die haar lichaam hebben gevonden sprak. Op dezelfde dag is ze als enige familielid aanwezig bij de crematie van Silvana.

Hoewel Silvana verzekerd was, komt de verzekeraar voorlopig nog niet over de brug. Dit vanwege de zoektocht naar de halfzus van Silvana, die ergens in Italië woont. Contact met haar is nog niet gelegd. Tot die tijd betaalt Shayen alles zelf. En de vrees is dat de uitgaven niet volledig gedekt worden, vanwege de reiskosten en repatriëring van Silvana's as na de crematie. Daarom zamelt de beste vriendin van Silvana, Ramona, nu ook geld in voor Shayen via deze site. "We zijn nu bang dat onze lieve Silvana geen waardig afscheid kan krijgen", schrijft ze daarbij.