Vermiste Silvana (53) overleden na noodweer in Spanje

De Nederlandse Silvana Lochi, die twee weken geleden vermist raakte in Spanje, is overleden. Dat bevestigt haar vriendin Ramona Wijnands uit Heerlen aan Hart van Nederland. Haar lichaam is maandag gevonden.

Het AD schrijft dat het lichaam van Silvana is gevonden op het strand bij het Spaanse Saler. Ze blijkt om het leven te zijn gekomen toen ze van haar werk naar huis reed, aldus de krant.

Ramona vertelde vorige week aan Hart van Nederland dat ze geen contact meer kon krijgen met Silvana (zie bovenstaande video).

Vermist

Silvana werd vermist sinds zwaar noodweer het Spaanse Valencia trof. De 53-jarige vrouw werd voor het laatst gezien in Puçol, waar ze werkte als oppas. Sindsdien ontbrak elk spoor. "Ik heb haar gebeld, een berichtje achtergelaten. Ik dacht dat ik later wel iets zou horen, misschien dat ze geen ontvangst had", vertelde Ramona eerder aan Hart van Nederland.

Dat Ramona maandag het verdrietige bericht ontving dat haar hartsvriendin is overleden, doet haar ontzettend veel verdriet. "Het klein beetje hoop wat er nog was is nu ook weg", schrijft Ramona maandag op Facebook. "Je zei nog ik ben voor het ongeluk geboren, maar dat je ging bij een natuurramp, wie had dat kunnen denken?"

Noodweer Spanje

In Spanje vielen door het noodweer ruim tweehonderd doden toen zware neerslag leidde tot overstromingen. Tientallen mensen worden nog vermist. Vooral kustregio Valencia is zwaar getroffen. De schade loopt naar verwachting in de tientallen miljarden.