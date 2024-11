Dit is wat we tot nu toe weten over de vermiste Silvana na noodweer in Spanje

De Nederlandse Silvana Lochi wordt al bijna een week vermist sinds zwaar noodweer het Spaanse Valencia trof. De 53-jarige vrouw werd dinsdagmiddag voor het laatst gezien in Puçol, waar ze werkte als oppas. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Haar familie en vrienden maken zich grote zorgen, terwijl de zoektocht naar vermisten in Spanje onverminderd doorgaat.

Silvana zou dinsdag rond 18.00 uur vanaf het adres waar zij als oppas werkt, naar haar woonplaats Turis rijden om koffie te drinken bij haar vriendin Ramona. Maar daar kwam ze nooit aan. "Daarna is elk contact verbroken. Ik heb haar gebeld, een berichtje achtergelaten. Ik dacht dat ik later wel iets zou horen, misschien dat ze geen ontvangst had", vertelde Ramona eerder aan Hart van Nederland.

Om 18.01 uur was Silvana voor het laatst online op WhatsApp. Pas de volgende dag werd Ramona gealarmeerd door Silvana's werkgever, die ook geen contact meer met haar kon krijgen.

Telefoonsignaal

Afgelopen zondag werd bekend dat het telefoonsignaal van Silvana was opgepikt, maar het is niet duidelijk waar en wanneer. Een Spaanse vriend van Silvana ging hierop naar haar zoeken, maar zonder resultaat. Naar mate de dagen verstrijken, vervliegt de hoop op een goede afloop steeds meer. Ramona: "Ik zou gewoon willen weten of ze leeft of niet. De onzekerheid… daar draai je echt van door."

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het in contact staat met de familie van Silvana en op de hoogte is van de situatie, maar benadrukt dat de Spaanse autoriteiten verantwoordelijk zijn voor het vermissingsonderzoek.

In Spanje helpen inmiddels duizenden militairen met de zoekacties na de verwoestende overstromingen. Maandag maakte minister Margarita Robles bekend dat er nog eens 2500 extra soldaten naar het getroffen gebied worden gestuurd. Tot nu toe heeft het noodweer in Spanje aan minstens 217 mensen het leven gekost, met de meeste slachtoffers in de regio Valencia.

Hart van Nederland/ANP