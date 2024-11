Nederlandse Silvana spoorloos verdwenen na Spaanse natuurramp: 'Ze zou haar dieren nóóit alleen laten'

Nog steeds zijn er veel vermisten in Spanje door de natuurramp in Valencia. Een van de mensen die nog niet gevonden is, is de Nederlandse Silvana Lochi. Zij woont in Turis, een stukje landinwaarts vanaf Valencia. Haar vriendin Emma Anderson zoekt naar haar, want sinds dinsdagmiddag krijgt ze geen contact meer met haar, meldt De Telegraaf.

De 53-jarige Nederlandse keerde eerder deze week niet meer terug van haar werk. "Sil zou dinsdag na haar werk om 17.00 uur terugrijden uit Puçol en daarna koffie bij me komen drinken. Maar op de koffie is ze niet meer geweest", vertelt Emma aan de krant.

Silvana is de buurvrouw en vriendin van Anderson. De Nederlandse vrouw verhuisde anderhalf jaar geleden vanuit Limburg naar Spanje.

Hoopvol blijven

Emma probeert hoopvol te blijven. Ze houdt er daarom nog rekening mee dat Silvana ergens vastzit in een auto, in het ziekenhuis ligt of dat ze bij iemand thuis verblijft waar geen bereik is. Ook kan het volgens Anderson nog het geval zijn dat ze gewond is geraakt en daardoor niet kan communiceren.

"Maar we vrezen wel het ergste. Sil zou haar dieren nóóit alleen laten. Ze zou uren teruglopen om bij ze te zijn en voor ze te zorgen. En ze zou ons ook altijd iets laten horen", vertelt Emma.