Nederlandse boer Hein verliest miljoenen door vernietigende storm in Spanje: 'Alles is weg'

De Nederlandse boer Hein Stam en zijn partner Claudia zijn hevig getroffen door een verwoestende storm die hun bedrijf in Valencia in één nacht volledig in puin heeft gelegd. Hein, die kassen vol jonge planten voor de Nederlandse markt kweekt, vertelt geëmotioneerd: "We waren aan het werk toen de storm losbarstte. Het is een enorm verdrietige situatie, maar we mogen blij zijn dat we het overleefd hebben. Onze levens zijn belangrijk."

Hein woont samen met Claudia slechts 20 minuten van zijn bedrijf in Spanje, dat nu door hevige regenval, modderstromen en storm nagenoeg geheel verloren is gegaan. "De kassen zijn compleet verwoest. Heftrucks, traymachines, lopende banden – alles is meegenomen door het water. Er is helemaal niks meer van over", vertelt Hein.

Het verwoeste bedrijf van boer Hein

Hij spreekt van een verlies van ruim een miljoen euro, niet alleen door de vernietigde kassen, maar ook door de vele akkers en machines die verloren zijn gegaan. "Meer dan 1,5 miljoen plantjes zijn we kwijt. Het enige goede nieuws is dat we net 500.000 planten naar Nederland hadden gebracht, maar verder is alles weg."

Geschrokken

Duurzame boer Koos Vos, die met zijn mammoetgras de Nederlandse markt van bio-based bouwmaterialen voorziet, reageert geschrokken op het nieuws. "Alles is weg bij Hein. Ik dacht: dit bestaat niet, dit kan niet", zegt Koos. Hij benadrukt de grote gevolgen van de storm voor Hein en mogelijk ook voor zijn eigen bedrijf. "Wat verschrikkelijk. Al zijn stekjes zijn weggedreven. Dat kost kapitalen. Wat een drama. We gaan Hein helpen waar het kan."

En dat gaat nu gebeuren, want er is een crowdfundingsactie voor Hein opgezet. Er is inmiddels 350 euro opgehaald, het doel is 500.000 euro.

De storm in Spanje kan zelfs voor problemen in Nederland zorgen, vertelt Hein. “Het is hartverwarmend hoe Koos reageert. Hij leeft echt met ons mee. Wij gaan er alles aan doen om Koos en andere boeren in Nederland niet teleur te stellen. Het zal met vertraging zijn, maar we gaan door,” zegt hij vastberaden.

Ik bedien heel Nederland van mammoetgras, kan dat nog wel doorgaan?

Koos maakt zich toch wel zorgen over de invloed op zijn eigen leveringen: "Ik bedien heel Nederland van mammoetgras, kan dat nog wel doorgaan? Komt dat in gevaar?"

Voor Hein en Claudia staat in ieder geval één ding vast: de weg naar wederopbouw zal lang zijn, maar ze geven niet op.