Noodweer in Spanje kan prijzen in Nederlandse supermarkten opjagen

Nederlandse consumenten moeten mogelijk rekening houden met hogere groenteprijzen in de supermarkt. Door zware regenval zijn in het zuiden van Spanje, met name in de streek Almería, duizenden hectares kassen zwaar beschadigd. Dit gebied, dat bekendstaat als de ‘groentetuin van Europa’, levert in de winter een groot deel van de groenten zoals tomaten, aubergines en paprika’s aan Nederlandse supermarkten.

Saskia Keesstra, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit, legt uit dat in Almería in korte tijd 120 millimeter regen viel, bijna evenveel als normaal in een heel jaar. "Het is nog onduidelijk hoe groot de schade aan de oogsten is, maar als deze fors is, kunnen de prijzen hier flink door stijgen," zegt Keesstra, verwijzend naar eerdere berichtgeving van het AD.

De Nederlandse Leanne woont in het dorp Alora en zag tijdens het noodweer het water haar huis binnen stromen.

Veel telers getroffen

Een woordvoerder van het Nederlandse groentezadenbedrijf Rijk Zwaan bevestigt dat veel telers in het gebied getroffen zijn, al verschilt de schade lokaal. De vestiging van Rijk Zwaan in Almería, waar 150 mensen werken, bleef echter gespaard.

